Cluj-Roma su TV8: la partita sarà trasmessa in chiaro

NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie per i tifosi della Roma che non sono abbonati a Sky e vorrebbero comunque vedere la partita di Europa League dei giallorossi contro il Cluj.

La gara sarà infatti trasmessa in chiaro e visibile a tutti dall’emittente TV8, canale di Sky Italia che trasmette sul digitale terrestre. La partita di coppa inizierà alle ore 21.

La Roma ha la grande occasione di chiudere il discorso qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League battendo i rumeni, ma Fonseca dovrà fare i conti con le assenze che stanno falcidiando la difesa.

