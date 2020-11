GIALLOROSSI IN PRESTITO – Under e Kluivert, scampoli di gara senza incidere. Da Riccardi a Antonucci: i giovani non giocano

AS ROMA NEWS – Giornata piuttosto scialba per i calciatori giallorossi in prestito. Continuano a giocare poco o nulla gli ex Primavera: Riccardi e Bouah scaldano la panchina rispettivamente col Pescara (sconfitta 2-0 dalla Spal) e Cosenza (vittorioso sul campo del Frosinone). Stessa sorte per Mirko Antonucci nella vittoria della Salernitana (2-1) sulla Cremonese.

Panchina anche per Nzonzi, che assiste alla sconfitta del Rennes, battuto 1 a 0 in casa dal Bordeaux. Non giocano nemmeno Coric col Venlo e Olsen con l’Everton, mentre Bianda parte titolare, stavolta terzino sinistro, nella sconfitta interna (1-2) contro il KV Mechelen, prima di essere sostituito dopo un’ora di gioco.

Pochi minuti, appena cinque, per Florenzi nella partita persa dal PSG sul campo del Monaco: troppo poco tempo per l’esterno giallorosso per poter incidere sul match. Hanno avuto più minuti sia Justin Kluivert (entrato al 71′ col Lipsia nel pareggio 1-1 col Francoforte) che Cengiz Under (mandato in campo al 62′ nella pesante sconfitta del Leicester sul campo del Liverpool, vittorioso 3 a 0): nessuno dei due però è riuscito a incidere.

Giallorossi.net – F. Turacciolo