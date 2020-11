Cristante-Jesus, la difesa in emergenza per il Cluj. E il baby Tripi sarà l’unica alternativa

NOTIZIE ROMA CALCIO – Fonseca perde i pezzi, e resta con gli uomini a dir poco contati per la difesa. Di fatto domani il portoghese potrà contare su un solo centrale di ruolo: il brasiliano Juan Jesus. Tutti gli altri sono out.

Smalling ha accusato un nuovo fastidio al ginocchio e resterà a riposo, Mancini e Ibanez non hanno riportato lesioni muscolari ma non recupereranno in tempo per giocare domani, mentre Fazio e Kumbulla sono ancora positivi al Covid dopo i tamponi effettuati ieri.

A questo punto, scrive oggi Leggo (F. Balzani), non resta che una sola soluzione: schierare Bryan Cristante come centrale di una difesa a quattro insieme al brasiliano Juan Jesus. L’alternativa per la panchina? Il giovanissimo Filippo Tripi, 18 anni, difensore della Primavera giallorossa inserito nella lista Uefa e primo ricambio in caso di necessità.

Per Il Messaggero (S. Carina) c’è però un’altra soluzione che Fonseca starebbe considerando: quella di confermare la difesa a tre, schierando Karsdorp nei tre centrali insieme a Cristante e Juan Jesus. La conferenza stampa di oggi potrebbe aiutare a sciogliere questo dubbio.

Fonte: Leggo / Il Messaggero