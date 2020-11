La Roma vuole Soppy del Rennes: la richiesta è 15 milioni, Nzonzi può finire nell’affare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma guarda già al mercato e pensa a uno dei giovani più interessanti del Rennes per la fascia destra: a Trigoria piace, e non poco, il francese Brandon Soppy, terzino classe 2002. Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini).

Fisico massiccio, buona tecnica, gioca anche da centrale con l’Under 17 transalpina e ieri era in panchina nella gara giocata (e persa) contro il Chelsea in Champions. Un intralcio all’affare è la ricchezza del club in cui milita: il Rennes chiede quasi 15 milioni per iniziare una trattativa. Tantissimi soldi per un giovane di appena 18 anni.

Una chiave per sbloccare l’affare potrebbe essere Steven Nzonzi, centrocampista ancora di proprietà della Roma rimasto ai francesi in prestito anche quest’anno, ma senza alcun diritto di riscatto. Lo scambio con conguaglio potrebbe essere una via, ammesso che Nzonzi accetti.

Fonte: Il Tempo