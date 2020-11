Diawara, valigie pronte per gennaio. E la Roma pensa a Locatelli

AS ROMA CALCIOMERCATO – Amadou Diawara torna titolare, contro il Cluj domani sera sarà il guineano a guidare il centrocampo, magari in coppia con quel Gonzalo Villar che sembra averlo addirittura superato nelle gerarchie per la mediana.

Fonseca, accanto a Veretout, ormai preferisce Lorenzo Pellegrini. E quando mancherà l’azzurro, sarà molto probabilmente lo spagnolo ad assumere il ruolo di regista della squadra. Per Diawara dunque potrebbe essere arrivato il tempo di fare le valigie, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

Il futuro del guineano sembra essere la Premier: West Ham e Leicester sono pronte a fare un’offerta per il giovane centrocampista giallorosso. Qualora Diawara dovesse lasciare Trigoria, il giocatore sarebbe rimpiazzato: alla Roma piace Manuel Locatelli del Sassuolo.

Fonte: Leggo