Roma, riecco Calafiori. Ma c’è il “terribile” Raiola di mezzo: l’agente spara alto, rinnovo a rischio

AS ROMA NEWS – Domani contro il Cluj in Europa League potrebbe essere uno dei protagonisti in campo: Riccardo Calafiori, anni 18, è il terzino sinistro che la Roma ha scelto di inserire in prima squadra dalla Primavera per fare da riserva a Leonardo Spinazzola, uno degli esterni più in forma del campionato.

La volontà del club è stata chiara fin da subito: si vuole puntare forte su un giovane talento del proprio vivaio, ma la Roma deve fare i conti con un certo Mino Raiola. Le trattative per il rinnovo del contratto che lega il giovane esterno sinistro a Trigoria fino al 2022 sono in stallo, scrive oggi Il Tempo (A. Austini).

Tra il club e il suo procuratore c’è distanza su tutto. La società vorrebbe blindare il ragazzo con un quinquennale a salire da una base fissa di 500mila euro netti, Raiola chiede invece per Calafiori un contratto di durata triennale, con stipendio più che raddoppiato rispetto all’offerta giallorossa: un milione e 200mila euro netti.

Le parti sono rimaste rigide sulle proprie posizioni, la Roma giudica assolutamente congrua la proposta formulata a Calafiori, un talento molto promettente che, dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio, finora ha giocato appena un’ora tra i professionisti in casa della Juventus all’ultimo turno dello scorso campionato. Quest’anno è stato messo fuori causa dal Covid e ora spera di avere un po’ di spazio, a partire da domani in Europa League.

Intanto Raiola tiene il punto, soprattutto sulla durata del nuovo contratto che non vorrebbe più lungo di tre anni, e ha iniziato a offrire il terzino in giro per l’Italia e l’Europa. La sensazione è che se la società dovesse alzare la posta fino a 800mila euro si potrebbe arrivare alla firma. E la famiglia del ragazzo spinge Raiola ad ammorbidire le pretese. Se non si arrivasse a un accordo la Roma sarebbe pronta ad ascoltare offerte di altri club per il cartellino, a partire dal mercato di gennaio. Anche perché l’eventuale cessione di Calafiori produrrebbe una plusvalenza utile per il bilancio.

Fonte: Il Tempo