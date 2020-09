Roma, Smalling sempre più lontano: assalto dell’Inter. Marcao e Rudiger le alternative

AS ROMA NEWS – Sempre più complicato arrivare a Smalling. La Roma sta perdendo terreno col passare dei giorni davanti alle richieste del Manchester United, poco disposto a scendere dalle proprie pretese iniziali (20 milioni di euro).

E come se non bastasse, scrive Gazzetta.it in questi minuti, c’è anche l’Inter a essersi messa di mezzo: Conte, che sta per perdere Skriniar, ha messo l’inglese in cima alle sue preferenze e questo potrebbe complicare non poco i piani della Roma che potrebbe trovarsi una concorrente agguerrita e con la possibilità di investire.

Davanti a queste difficoltà, a Trigoria stanno cominciando seriamente a pensare di spostare le proprie mire altrove. Marcao, brasiliano 24enne del Galatasaray, è al momento il difensore che sembra piacere di più alla Roma. Vida è un altro profilo che potrebbe interessare e che rappresenta la soluzione low cost per antonomasia.

Il grande obiettivo invece potrebbe essere Antonio Rudiger, che il Chelsea sta cercando di piazzare ma non in prestito: in questo caso servirebbe un investimento pesante, sia per l’ingaggio del calciatore che per convincere gli inglesi. Fra l’altro la concorrenza per il tedesco è di quelle importanti: Barcellona e PSG avrebbero dimostrato interesse per l’ex romanista.

Redazione Giallorossi.net