Roma sotto esame: quattro titolari possono partire in estate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I risultati negativi mettono ancora di più sotto esame la rosa giallorossa, con Mourinho che avrà altri sei mesi di tempo per valutarla con attenzione prima di decidere chi merita di farne parte e chi no.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), sono diversi i calciatori che rischiano la cessione a fine campionato. Non solo giocatori finiti ai margini della prima squadra come Kumbulla, Carles Perez e Shomurodov, ma anche tre o quattro titolari.

In difesa rischia Ibanez, fresco di rinnovo e già corteggiato da diversi club all’estero. Anche il neo acquisto Vina potrebbe già lasciare la Roma in estate. Stessa sorte per Jordan Veretout, centrocampista cercato con insistenza dal Napoli nelle scorse sessioni di mercato.

Occhio poi Nicolò Zaniolo, il pezzo pregiato della rosa giallorossa: la questione è complessa, ed è legata strettamente al discorso del rinnovo di contratto.

Fonte: Gazzetta dello Sport