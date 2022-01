Sergio Oliveira domani a Roma. Contro il Cagliari sarà titolare

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Ancora qualche ora di attesa, poi Sergio Oliveira sarà nella Capitale, pronto a cominciare la sua nuova avventura in giallorosso.

L’affare ha avuto qualche piccolo rallentamento perchè il Porto sta cercando di trovare in fretta un sostituto del calciatore da mettere a disposizione di Conceicao, ma la fumata bianca non è in discussione.

Sergio Oliveira, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), sarà a Roma nella giornata di domani. Definita la formula del suo approdo a Trigoria: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni.

Mourinho lo aspetta a braccia aperte: la squalifica di Cristante apre una voragine in mezzo al campo che lo Special One pensa di colmare con l’esordio immediato del portoghese. D’altronde Mou non ha avuto esitazioni nel gettare subito nella mischia Maitland-Niles, e lo stesso farà domenica contro Cagliari con l’esperto mediano ormai ex Porto.