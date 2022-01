Nela: “Mourinho ha ragione, a questa Roma manca personalità. Mi aspetto una svolta già dal prossimo anno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Intervenuto nel corso della trasmissione “Il Tribunale delle romane“, l’ex terzino giallorosso Sebino Nela ha provato ad analizzare quanto visto domenica contro la Juventus:

“La Roma è troppo altalenante: si passa da gare in cui rinuncia quasi completamente a giocare ad altre dove sfodera grandi prestazioni. C’è instabilità, troppa, anche all’interno della stessa partita. Contro la Juventus si è visto di tutto. Dominare i bianconeri sotto il piano del gioco quest’anno non è un fatto di grande rilevanza, lo fanno in molti contro questa Juve”.

Si prova poi anche a capire i motivi di questa discontinuità: “Ha ragione Mourinho quando dice che manca personalità nella squadra: non ci sono giocatori che sanno prendere decisioni in campo. Sul 3-2 la partita deve finire, non si può prendere gol. C’è un’eccessiva fragilità mentale, alla prima difficoltà tutto si sfascia”.

Uno sguardo anche verso il futuro: “E’ vero che bisogna investire, ma bisogna anche capire la reale disponibilità economica. E’ arrivato Maitland-Niles, una mezz’ala presa per far rifiatare Kardspop. L’ho visto contro la Juventus ma era spaesato, è troppo presto per giudicarlo. Da Oliveira mi aspetto possa fare il titolare, c’è da capire chi resterà fuori. Progetto di 3 anni? Mi aspetto una svolta già dal prossimo anno, anche da parte di Mourinho”.

Nostalgico il passaggio con Alberto Mandolesi, in collegamento Skype: “Il nostro era un calcio diverso, c’era un rapporto più umano tra giocatori e giornalisti. Ci si conosceva tutti, c’era un profondo rispetto”.

Fonte: Il Tribunale delle romane