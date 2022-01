Friedkin furiosi dopo il ko con la Juve. Ma Mou resta intoccabile: “Non sarai mai esonerato”

AS ROMA NEWS – Rientrati dalle vacanze di Natale all’estero, Dan e Ryan Friedkin hanno trovato una Roma capace di perdere prima a Milano senza combattere troppo e quindi in casa contro la Juventus, facendosi ribaltare in sette minuti nonostante il doppio vantaggio.

La sconfitta di domenica, scrive oggi sia La Repubblica (M. Pinci), ha fatto letteralmente infuriare i texani: dopo aver speso qualcosa come 400 milioni nella Roma tra copertura del fabbisogno e campagna acquisti, e aver ingaggiato uno degli allenatori più vincenti al mondo, i due nuovi proprietari si aspettavano qualcosa di diverso.

E invece la squadra è lì, dove l’avevano lasciata lo scorso anno: al settimo posto. Nonostante la Roma abbia il terzo monte stipendi della Serie A. Un risultato modestissimo, che cozza contro le ambizioni dei texani. I Friedkin si aspettavano una crescita, ma al momento l’unica cosa che cresce sono le richieste di aumento contrattuale dei calciatori.

Mourinho in tutto questo sa di essere intoccabile. Dan Friedkin lo ha accolto a Trigoria con una promessa: “Non sarai mai esonerato”. Anche perché il divorzio costerebbe alla Roma 30 milioni e oltre (perderebbe i vantaggi del Decreto crescita). E soprattutto perché se c’è una speranza a cui aggrapparsi per il futuro, per i Friedkin, questa è proprio Mourinho.

Fonte: La Repubblica