Roma, Spalletti o Sarri se salta Fonseca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aria tesissima dentro la Roma. Dopo la batosta del derby arriva l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dello Spezia, che i giallorossi affronteranno sabato prossimo anche in campionato.

E chissà che non sia quella la partita che deciderà la sorte di Fonseca sulla panchina giallorossa. Il tecnico infatti, secondo quasi tutti i quotidiani oggi in edicola, è a rischio esonero, specialmente dopo l’ennesimo pasticcio fatto con le sostituzioni. La Roma dovrebbe essere nuovamente punita dal Giudice Sportivo, e la figuraccia fatta sia sul terreno di gioco che a bordo campo non è affatto piaciuta ai Friedkin, furiosi per l’accaduto.

E sui quotidiani cominciano già a circolare i nomi dei possibili sostituti di Fonseca nel caso di un addio prima del termine della stagione: Luciano Spalletti è il nome fatto da Il Messaggero. Si tratterebbe del suo terzo mandato in giallorosso: è un sergente di ferro che porta sempre a casa i suoi obiettivi, ma il suo secondo addio con la piazza romanista è stato piuttosto tormentato.

L’altro nome che circola sui giornali è quello di Maurizio Sarri: l’ex allenatore di Napoli e Juventus ha voglia di rimettersi in gioco e aspetta una chiamata. Sparito dai radar, almeno per il momento, il nome di Massimiliano Allegri, che invece era sembrato un candidato forte a inizio stagione, quando la panchina di Fonseca era già scricchiolante.

Tutto comunque è rimandato a sabato: Roma-Spezia, scrive Il Messaggero (U. Trani) sarà la partita del dentro o fuori per Paulo Fonseca. In caso di un ulteriore passo falso, il tecnico verrebbe molto probabilmente messo alla porta dalla proprietà americana. La speranza è che non si debba arrivare a tanto e che la squadra possa riprendere subito il suo cammino.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Leggo