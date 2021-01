Florenzi conquista il PSG: sarà riscattato, alla Roma andranno 9 milioni

NOTIZIE AS ROMA – Una nuova vita per Alessandro Florenzi, che probabilmente continuerà all’ombra della Tour Eiffel anche nelle prossime stagioni, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

Dopo sette anni e mezzo alla Roma e la breve esperienza al Valencia, l’ex terzino giallorosso ha ritrovato la giusta linfa al Paris Saint-Germain, che lo ha preso in prestito oneroso per 500 mila euro a settembre. Il numero 24 si trova più che bene a Parigi e lo stesso club francese, con il quale ha alzato il primo trofeo in carriera, è ampiamente soddisfatto delle prestazioni del laterale destro, per il quale si è riservato un diritto di riscatto per 9 milioni di euro.

L’opzione d’acquisto va formalizzata entro la fine della stagione, ma Leonardo, ds dei parigini, ha già fatto capire che nei prossimi mesi, senza aspettare la deadline del contratto, verrà completato il trasferimento a titolo definitivo. Florenzi è praticamente sempre partito dal primo minuto con Tuchel e anche il cambio in panchina non ha portato scossoni.

Fonte: Il Tempo