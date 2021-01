Tiago Pinto gioca il jolly: obiettivo Nuno Tavaeres per l’estate

AS ROMA CALCIOMERCATO – Roma nella bufera, ma Tiago Pinto deve non distrarsi e continuare a pensare al mercato e a come rinforzare la squadra da qui ai prossimi mesi. E oggi la Gazzetta dello Sport svela un obiettivo dei giallorossi per la fascia sinistra.

Si tratta di Nuno Tavaeres, 20 anni, talento del Benfica che piace anche a Napoli e Manchester United. E’ stato proprio Tiago Pinto, neo general manager giallorosso ed ex Benfica, a sostenere la candidatura di Tavares.

Si tratta comunque di un affare per la prossima estate, e non per il mercato di gennaio. Siamo solo all’inizio di una potenziali sfida tra Roma e Napoli, pronte a bussare alla bottega notoriamente cara del club di Lisbona.

Fonte: Gazzetta dello Sport