Roma umiliata, Fonseca rischia il posto

AS ROMA NEWS – Una sconfitta pesantissima, resa umiliante dalla svista delle sostituzioni che avrebbe comunque fatto perdere la partita a tavolino alla Roma. I giallorossi escono con le ossa rotte dalla Coppa Italia, nuovamente eliminati dallo Spezia come nel 2015: stavolta ai liguri non sono nemmeno serviti i rigori, ma due tempi supplementari per far fuori la squadra di Fonseca.

E ora il tecnico rischia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, ma anche Il Messaggero (S. Carina), che fa il nome di Luciano Spalletti come papabile a sostituire in corsa il tecnico portoghese. La squadra sembra aver mollato, e l’errore in panchina fatto da Fonseca e dal team manager Gombar pesano come un macigno sul giudizio dei Friedkin.

“Sembra scherzi a parte”, commenta l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), se non fosse che stavolta c’è poco da ridere. Pure sul campo Fonseca non trova i voti e ora la crisi di Governo è piena al termine di una partita assurda. Un nuovo crollo emotivo quello della squadra giallorossa che va sotto di due gol dopo appena un quarto d’ora. E Fonseca ora è a rischio esonero. Decideranno i Friedkin, le prossime ore saranno bollenti a Trigoria.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Leggo