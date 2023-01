Roma, spazio alle seconde linee per l’esordio in Coppa Italia

AS ROMA NEWS – Vietato snobbare la Coppa Italia. Josè Mourinho, uno che ama vincere tutte le competizioni in cui partecipa, non ha nessuna intenzione di snaturare la Roma che vedremo dopodomani sera in campo all’Olimpico per affrontare il Genoa.

L’impegno sulla carta appare agevole: i liguri, scivolati in Serie B, occupano al momento la terza posizione del campionato cadetto alle spalle di Frosinone e Reggina. Ma guai a sottovalutare l’avversario: la Roma lo sa bene, avendo già collezionato figuracce storiche in questa coppa.

Mou quindi non stravolgerà la squadra, che ripartirà dal collaudato 3-5-2. Certa la presenza di Ibanez, che non giocherà domenica contro la Fiorentina per squalifica, potrebbe avere un turno di riposo Smalling: Kumbulla scalda i motori.

A centrocampo Tahirovic e Matic dovrebbero fare coppia in mediana, ma anche Camara avrà il suo spazio. Così come El Shaarawy. In attacco potrebbe rifiatare Dybala, pronto a subentrare in caso di bisogno, mentre Solbakken prepara il suo esordio in giallorosso: il norvegese, a segno ieri in partitella con un colpo di testa, metterà minuti nelle gambe, anche se al momento sembra più probabile che possa iniziare dalla panchina.

E’ pronto a tornare in campo anche Belotti, chiamato a dimostrare di meritarsi una conferma nella Roma: il Gallo fino a ora non ha convinto, tra prestazioni deludenti e infortuni. Quella col Genoa può essere l’occasione giusta per ripartire.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini