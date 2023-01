“ON AIR!” – FOCOLARI: “La Roma sta dove dovrebbe essere, ma allora Mou a che serve?”, ROSSI: “Non si può discutere sulla sua bravura”, CORSI: “Gli allenatori più amati dai tifosi vengono sempre ammazzati dai giornalisti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Gli allenatori più odiati dai tifosi sono stati sostenuti dai giornalisti, mentre vengono ammazzati quelli più amati. Ora c’è la guerra a Josè Mourinho. Non si capacitano sul fatto che questa Roma non sia prima o seconda…La cosa che mi fa più ridere è che dicono che Mou non è capace, che la rosa è fortissima, ma poi gli stessi dicono che mancano difensori, centrocampisti, esterni, attaccanti…”

David Rossi (Rete Sport): “Dire che Mou ti piace o non ti piace è un conto, un altro dire che è bravo o non è bravo. Se uscendo dal cinema sentite uno che vorrebbe insegnare a Scorsese come si fa il regista, la prima reazione è di pensare che quello è un co*lione. Lo stesso vale per chi vorrebbe insegnare come si fa l’allenatore a uno che ha vinto 28 trofei e ha scritto la storia del calcio. Io posso dire che la Roma come gioca non piace, che i cambi non mi sono piaciuti, quello è una questione di tue caratteristiche. Ma non è che se ami il calcio estetico sei migliore di chi preferisce quello sparagnino, fatto di difesa e contropiede. Qua ci si schiera solo per avere l’approvazione dai like che si prendono. Ma andare al cinema non fa di voi dei registi, e andare allo stadio non fa di voi allenatori…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le stagioni sono fatte anche di sensazioni, di entusiasmo. Nessuno pensava che la Roma di Garcia fosse imbattibile, però fece dieci vittorie consecutive e alla fine arrivò seconda. Spesso le stagioni vengono decise dall’entusiasmo che si crea intorno alla squadra in momenti particolari, e allora anche noi dobbiamo cercare di dare una spinta alla Roma invece di ritirarla giù… Abraham? Ieri mi sono divertito a vedere un po’ di dati sull’inglese, ebbene vi stupirete a sapere che quest’anno alla stessa giornata ha dato più punti dell’anno scorso: alla 17esima dell’anno scorso aveva fatto 4 gol, gli stessi di quest’anno, portando alla squadra meno punti di quelli di questa stagione…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io spero che Wijnaldum resti qui anche l’anno prossimo, ma bisogna trattare sia col PSG che con il giocatore stesso. Questo guadagna 7-8 milioni l’anno, è una roba seria, e non puoi mica dargli quelle cifre. Devi spalmare, e bisogna ragionare se ne vale la pena… La storia del gioco scintillante mi è andato un po’ a noia. Se uno dice che non gli piace come gioca la Roma, diventa che bisogna giocare come Guardiola o Klopp, e invece non è questo il discorso. Io vorrei vedere un piano: se vuoi fare Guardiola, fai Guardiola. Se vuoi fare difesa e contropiede, fai difesa e contropiede, che va benissimo, per me è arte. Ma se non vedo mezza ripartenza manco contro Bologna e Sassuolo allora mi preoccupo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Fare il portiere della Roma, specie all’Olimpico, è una cosa molto complicata. E oltre a essere molto bravo, devi avere anche due cocones così. Villar? Vi ricordate la levata di scudi quando Mou disse che non era buono, e tutti a dire che stava depauperando un capitale della Roma, che questo era il nuovo Xavi. Questo invece non ha mai fatto nulla e stava mandando la Samp in serie B prima che anche loro decidessero di mandarlo via…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Su Roma e Lazio si possono fare discorsi uguali. Entrambe hanno squadre che sono da quinto o sesto posto, su questo siamo tutti d’accordo. Stanno dove devono stare. Ma allora Mourinho e Sarri che li hai presi a fare? I due club li hanno presi per fare un salto di qualità, per salire fino al quarto posto. Altrimenti a che servono Mourinho e Sarri…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma deve proporre un’idea di calcio migliore, perchè l’unica che ha adesso è aspettare l’errore dell’avversario e ripartire, oltre che giocare sulle individualità, che è sempre stato il marchio di fabbrica di Mourinho. Ma un conto è farlo con Milito ed Et’o, un’altra è farlo con i giocatori che ha la Roma in rosa. Però bene o male al giro di boa sei a tre punti dal quarto posto, e c’è la possibilità di competere per la Champions. E allora devi analizzare le cose positive: la squadra gioca male, ma ha la forza di recuperare le partite. E’ un fattore che non può essere una casualità, come i gol segnati da palla da fermo…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Roma ha carattere. Sembrava più debole del Milan ma ha tenuto in piedi la partita, non ha giocato male, anche se obiettivamente aveva fatto poco. Poi quando non ha avuto più nulla da perdere, Pioli l’aveva data per vinta e Mou si è giocato il tutto per tutto. La Roma ha bisogno di un rinforzo a destra, serve un titolare, non puoi mica pensare di giocare con Celik tutte le partite… E poi servirebbe qualcuno a centrocampo. Su Zaniolo non so che succederà, ma non deve diventare un obbligo farlo giocare sempre. Se hai Wijnaldum, avresti qualcosa di diverso a centrocampo. Se invece non riuscisse a tornare ai suoi livelli, a centrocampo sarebbe meglio prendere qualcuno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Pioli forse pensava di averla vinta, e fa dei cambi conservativi, ma ci stanno. Non pensava che avrebbe preso due gol, e invece sì, e vedrai che la prossima volta non lo farà più. Questa è l’esperienza che faranno Pioli e Sarri. Sulla Roma però anche basta: il carattere, tutte queste cose.. ma non puoi andare sempre sotto! Se ti accontenti del carattere, ti accontenti di poco. Ma quand’è che imponi la partita? Quando vinci tre a zero? Ci arrampichiamo sullo specchio perchè non sappiamo cos’altro dire, ma la Roma è una squadra che non fa una trama di gioco, ma è possibile questo?…”

