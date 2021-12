ROMA-SPEZIA 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince a fatica contro lo Spezia grazie ai gol dei suoi difensori centrali. La squadra non brilla, ma riesce a portare a casa i tre punti.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 7 – Una sola parata, ma decisiva, su Reca. Nella ripresa è sempre ben piazzato, impedendo ai liguri di tornare in partita.

Ibanez 7 – Chiude il match con un gran colpo di testa. Appariscente nelle chiusure difensive, ma anche qualche sbavatura.

Smalling 7 – Una sicurezza in difesa, oggi decisivo anche in zona gol. Da chiarire il motivo della sua sostituzione. Dal 64′ Diawara 5,5 – Subito in affanno in mezzo al campo.

Kumbulla 5,5 – Quando lo Spezia comincia ad attaccare, lui va subito in difficoltà.

Karsdorp 6 – Inizia ad avere il fiatone, e stasera si nota più del solito. Fortunatamente gennaio è sempre più vicino.

Veretout 6 – Salva la sua prestazione, altrimenti deludente, con due calci piazzati decisivi che portano alle reti di Smalling e Ibanez. Dal 93′ Bove: sv.

Cristante 6 – Regge il centrocampo con buona personalità nel primo tempo. Cala un po’ nella ripresa, quando la squadra comincia ad accusare stanchezza.

Mkhtiaryan 6,5 – Sempre nel vivo delle azioni, gli manca però la giocata giusta.

Vina 6,5 – Tra i migliori in campo. Stasera è bravo sia in fase di spinta che in quella di copertura.

Borja Mayoral 5 – Da lui ci si aspettava qualcosa in più stasera. Molto impreciso, sbaglia troppo. Dal 64′ Felix 6 – Entra in campo con la voglia di spaccare il mondo. Infiamma l’Olimpico con le sue accelerazioni, ma poi rovina la serata con un rosso un po’ ingenuo. Ma il primo giallo preso è a dir poco esagerato.

Abraham 5,5 – Calciatore particolare: alterna giocate di fine spessore tecnico, come il tacco a smarcare Vina, a controlli di palla errati. Colpisce l’ennesimo legno, stavolta con un inedito colpo di petto. Offre un assist involontario a Smalling. Troppo poco.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma centra l’obiettivo tre punti giocando una partita con troppe pause. I limiti di questa rosa restano evidenti, ma stasera contava solo vincere.

Giallorossi.net – A. Fiorini