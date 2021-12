ROMA-SPEZIA: 2-0 (6′ Smalling, 56′ Ibanez). Prestazione opaca, ma arrivano i tre punti

AS ROMA NEWS – Gara del monday night per la Roma di Josè Mourinho, che stasera all’Olimpico affronta lo Spezia di Thiago Motta nel match che concluderà la 17esima giornata del campionato di Serie A.

I giallorossi sono ancora alle prese con diversi problemi di formazione, ma sono chiamati a riprendere subito la marcia dopo i brutti passi falsi con Bologna e Inter. Servono i tre punti contro uno Spezia che lotta per non retrocedere e che arriva a questa sfida senza Nzola e con un punto racimolato nelle ultime tre partite.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita! La Roma vince due a zero e porta a casa i tre punti. Obiettivo centrato, ma prestazione opaca dei giallorossi, che non hanno di certo incantato il pubblico dell’Olimpico e che nel secondo tempo hanno rischiato più volte di far tornare in partita lo Spezia. Deludente l’attacco, a decidere il match sono i gol di due difensori centrali, a segno da calci piazzati.

93′ – ESPULSO FELIX! L’attaccante segna, esulta ma poi viene espulso per un fallo di mano! L’attaccante era già ammonito, scatta il secondo giallo. Che beffa per il giovane attaccante giallorosso!

92′ – CAMBIO ROMA: dentro Bove, fuori Veretout.

90′ – Tre minuti di recupero.

87′ – Problema al ginocchio per Vina. Il terzino ce la fa e resta in campo.

82′ – OCCASIONE SPEZIA: cross dalla sinistra, Kumbulla buca l’intervento di testa, Kiwior tutto solo di testa manda a lato! Si dispera il giocatore polacco! Che rischio per la Roma!

77′ – OCCASIONE SPEZIA: mischia furibonda in area, Rui Patricio fa una parata pazzesca su Manaj poi l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

74′ – OCCASIONE ROMA! Vina serve in area Abraham che non riesce a calciare con forza verso la porta, Provedel respinge col piede!

71′ – Mkhitaryan lanciato alla perfezione da Karsdorp sbaglia il controllo in area e vanifica una grande chance!

70′ – Ammonito Felix, che è entrato in campo con grande voglia di fare. Il pubblico dell’Olimpico apprezza. Arbitro troppo severo con quel giallo.

67′ – Mkhitaryan dal limite calcia col mancino, palla alta.

65′ – Ammonito Kumbulla per un brutto intervento su Agudelo.

64′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Felix, fuori Borja Mayoral. Fuori anche Smalling, dentro Diawara.

61′ – GOL ANNULLATO ALLO SPEZIA: SEGNA MANAJ, ma il gol è cancellato dal VAR per fuorigioco!

56′ – GOOOOOOOOOL!! IBANEZ!! Altro angolo calciato benissimo da Veretout, il difensore brasiliano stacca benissimo a centro area e batte Provedel! La Roma trova il raddoppio nel suo momento peggiore!

55′ – OCCASIONE SPEZIA: Manaj in area ha spazio per calciare, Rui Patricio è attento e blocca a terra. Ma la Roma sta rischiando.

54′ – Ammonito Vina.

52′ – TRIPLO CAMBIO SPEZIA: dentro Bastoni, Verde e Agudelo, fuori Kovalenko, Maggiore e Strelec.

47′ – Subito Spezia con Manaj che in area calcia in porta tutto spostato sulla destra, conclusione potente ma imprecisa, palla fuori di molto.

46′ – Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: Roma avanti grazie a un gol di Smalling in avvio. I giallorossi hanno avuto due ottime chance per raddoppiare, poi lo Spezia ha sfiorato il pari con Reca. Prestazione non esaltante, per ora la squadra di Mou ha preferito gestire il vantaggio senza alzare i ritmi.

45’+2′ – PALO ROMA! Traversa clamorosa di Abraham col petto, poi Veretout calcia a botta sicura trovando la risposta sulla linea di porta di Erlic!

45′ – Due minuti di recupero.

33′ – OCCASIONE SPEZIA: Reca trova spazio tra Karsdorp e Ibanez, il giocatore entra in area e calcia a botta sicura, conclusione non angolata, blocca Rui Patricio. Ma che rischio per la Roma.

31′ – Abraham tenta una rovesciata in area dopo un cross di Mkhitaryan ma non riesce a colpire la palla! Sarebbe stato un gol pazzesco.

25′ – OCCASIONE ROMA! Grande tacco di Abraham che smarca Vina in area, il terzino calcia col destro: Provedel fa un miracolo e manda in angolo!

20′ – Roma in controllo del match, fatica lo Spezia a reagire dopo il gol incassato.

17′ – CAMBIO SPEZIA: dentro Kiwior, fuori Sala.

15′ – Infortunio muscolare per Sala, sembra non farcela.

13′ – Errore clamoroso della difesa dello Spezia che regala palla a Borja Mayoral, lo spagnolo in area cerca un dribbling ma lo sbaglia vanificando una potenziale enorme palla gol!

6′ – GOOOOOOOOOOOOL!! Calcio d’angolo dalla destra: Veretout calcia bene a centro area, Abraham di testa fa la sponda per Smalling che da due passi batte il portiere! Roma avanti alla prima occasione!

0′ – Fischia Prontera, comincia Roma-Spezia!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma annuncia ufficialmente il proprio undici: confermato il 3-5-2 con Vereteout, Cristante e Mkhitaryan a centrocampo e la coppia Abraham-Mayoral in attacco.

Ore 19:30 – Ufficiale anche lo schieramento dello Spezia, questa la formazione scelta da Thiago Motta: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Sala, Kovalenko, Reca; Strelec, Manaj

Ore 19:23 – Sky Sport ha appena comunicato la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho per affrontare lo Spezia, questo l’undici giallorosso: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina, Mayoral, Abraham.

Ore 18:45 – Cielo poco nuvoloso sopra lo stadio Olimpico, clima piuttosto rigido. Terreno di gioco che appare in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Spezia.

ROMA-SPEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina, Mayoral, Abraham. All: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Ndiaye, Calafiori, Reynolds, Diawara, Villar, Darboe, Bove, Zalewski, Felix, Shomurodov.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Erlic, Amian, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Strelec, Manaj. All: Thiago Motta.

A disp.: Zoet, Zovko, Kiwior, Hristov, Colley, S.Bastoni, Ferrer, Sher, Agudelo, Nguiamba, Verdi, Bertol.

ARBITRO: Prontera di Bologna

GUARDALINEE: Passeri e Costanzo

QUARTO UOMO: G. Miele

VAR: Mazzoleni

AVAR: L. Rossi

Giallorossi.net – A. Fiorini