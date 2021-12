Tifoso giallorosso colto da malore durante Roma-Spezia. La Sud resta in silenzio per il resto del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Preoccupazione allo Stadio Olimpico durante Roma-Spezia: un tifoso giallorosso ha accusato un malore durante il primo tempo della partita di campionato.

Per questo motivo la Curva Sud è rimasta in totale silenzio per gran parte della partita.

Il tifoso, membro del Gruppo Roma, è stato soccorso sul posto e poi è stato immediatamente trasportato al Gemelli.