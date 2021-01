Roma-Spezia 4-3, i voti dei quotidiani

NOTIZIE AS ROMA – Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola di Roma-Spezia: male Pau Lopez, disastrose le prove di Smalling e Kumbulla, bocciato Perez ma anche Villar, sufficiente solo per la Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda i migliori, superlativa la prova di Pellegrini, ottimo Mayoral, in grande spolvero Spinazzola. Promosso Fonseca. Di seguito i voti dei giornali:

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 4; Ibanez 5, Smalling 4, Kumbulla 4; Karsdorp 6,5 (35′ st Peres 6,5), Villar 5 (22′ st Cristante 6), Veretout 6,5, Pellegrini 8, Spinazzola 7; Carles Perez 5 (44′ st Diawara n.g.), Borja Mayoral 7,5. All.: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 5; Ibanez 5, Smalling 4, Kumbulla 4; Karsdorp 6,5 (35′ st Peres 6,5), Villar 5,5 (22′ st Cristante 6), Veretout 6,5, Pellegrini 8, Spinazzola 7; Carles Perez 5 (44′ st Diawara n.g.), Borja Mayoral 7,5. All.: Fonseca 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Pugliese)

Pau Lopez 5,5; Ibanez 5,5, Smalling 5, Kumbulla 5,5; Karsdorp 6,5 (35′ st Peres 6,5), Villar 6, (22′ st Cristante), Veretout 6,5, Pellegrini 7,5, Spinazzola 7; Carles Perez 5(44′ st Diawara n.g.), Borja Mayoral 7,5. All.: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 4,5; Ibanez 5,5, Smalling 4, Kumbulla 5; Karsdorp 6 (35′ st Peres 7), Villar 5,5 (22′ st Cristante 5,5), Veretout 6,5, Pellegrini 8, Spinazzola 7; Carles Perez 4 (44′ st Diawara n.g.), Borja Mayoral 7,5. All.: Fonseca 6.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 4; Ibanez 5, Smalling 4, Kumbulla 4.5; Karsdorp 6 (35′ st Peres 7) , Veretout 6.5, Villar 5.5 (22′ st Cristante 5,5), Pellegrini 7.5, Spinazzola 7; Carles Perez 4 (44′ st Diawara n.g.) , Borja Mayoral 7.5. All. Fonseca 6.5.