Roma, spunta Sartori come ds: il dirigente è in rotta con Gasperini e verrebbe di corsa

AS ROMA NEWS – Non solo Jorge Boto dello Shakhtar. C’è anche un dirigente italiano in corsa per il ruolo di prossimo direttore sportivo della Roma: si tratta di Giovanni Sartori, 63 anni, ex ds del Chievo ora all’Atalanta.

A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Romanista. Sartori, che lavora nel club nerazzurro dal 2014, sarebbe il nome nuovo su cui i giallorossi si starebbero orientando. Nei giorni scorsi infatti si era scritto come a Trigoria ci fosse una corrente che spingeva per un ds italiano, che conoscesse alla perfezione questo ambiente.

Ecco allora che il nome di Giovanni Sartori, attuale direttore tecnico dei bergamaschi, sarebbe al vaglio della Roma. Inutile ricordare il miracolo fatto dall’Atalanta in questi anni, con giocatori scoperti dal nulla e poi esplosi in maniera inaspettata, facendo le fortune del club nerazzurro.

Per quanto riguarda le intenzioni del dirigente, stando a quanto riferisce Il Romanista Sartori verrebbe di corsa alla Roma anche per via dei pessimi rapporti con Gasperini. Ora bisogna capire quali saranno le mosse dei Friedkin, più affascinati da una figura di livello internazionale, e se il dirigente riuscirà eventualmente a liberarsi per arrivare in giallorosso.

Fonte: Il Romanista