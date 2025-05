Roma, squalifica shock per il talentino U16: c’è il giallo del video, club pronto al ricorso

Squalifica shock per Gioele Giammattei, talento classe 2009 della Roma Under 16. Nel match d’andata degli ottavi di finale playoff contro il Napoli (vinto 2-0 dai giallorossi), il giovane è stato espulso al 22′ per una spinta a gioco fermo su un avversario. Ma non è tutto: secondo il referto arbitrale, al momento dell’uscita dal campo avrebbe colpito con uno schiaffo l’assistente di linea.

Il Giudice Sportivo non ha avuto dubbi: 9 giornate di squalifica, sanzione che di fatto chiude la stagione del baby giallorosso. “Espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo – si legge nel comunicato – ritardava l’uscita protestando e colpiva l’A.A. con uno schiaffo all’avambraccio, provocando lieve e momentaneo dolore”.

Una versione che però non convince la Roma, che sta valutando se presentare ricorso. In casi del genere il club tende a evitare appelli per non trasmettere messaggi sbagliati ai giovani, ma stavolta potrebbe fare un’eccezione: dalle immagini visionate internamente, non sembrerebbe esserci alcun contatto tra Giammattei e l’assistente arbitrale.

Fonti: Corriere dello Sport / Corriere della Sera