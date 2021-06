Roma, stallo con l’Arsenal per Xhaka. E Tiago Pinto ora guarda all’Aston Villa…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra in fase di stallo la trattativa per portare Granit Xhaka alla Roma. Stando a quanto riferisce il sito “bbcnews.com”, infatti, l’Arsenal avrebbe rifiutato un’offerta del club giallorosso da 12,9 mln di sterline, circa 15 milioni di euro.

Nel frattempo il giocatore è concentrato sulla sua Svizzera, che domani affronterà l’Italia nella seconda partita dell’Europeo.

Per il centrocampo, intanto, il club giallorosso monitora anche la situazione di Douglas Luiz, 23 anni, centrocampista in forza all’Aston Villa classe 1998, impegnato con il Brasile in Copa America.

Fonte: bbcnews.com