Euro 2021: il Portogallo soffre ma poi dilaga, Ungheria battuta 3 a 0. Incerto Rui Patricio

NOTIZIE AS ROMA – Il Portogallo batte l’Ungheria per tre a zero, ma il risultato è piuttosto bugiardo perchè la combattiva e spavalda compagine magiara non meritava un simile parziale

Decisivo un gol fortunoso di Raphael Guerreiro, deviato in maniera netta di Orbas, all’83esimo di gioco. Fino a quel momento l’Ungheria aveva retto bene il campo, giocando con grande intensità e sfiorando anche il gol del vantaggio.

La rete del giocatore del Borussia ha però cambiato completamente l’inerzia del match: i portoghesi hanno trovato campo e convinzione, oltre al gol del due zero firmato da Cristiano Ronaldo su rigore a chiudere i giochi. Nel finale CR7 si esalta e trova anche la doppietta personale.

Prestazione non eccelsa quella di Rui Patricio, portiere che sembra essere vicino alla Roma. L’estremo difensore portoghese, nonostante abbia concluso la prova con un clean sheet, era stato battuto dal giovane Schon con un tiro sul suo palo sul quale l’estermo difensore lusitano non era stato impeccabile. Il gol dell’ungherese è stato successivamente annullato per fuorigioco.