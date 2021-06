Roma: arriva in prova Goncalinho, centrocampista classe 2005 del Portogallo U16

AS ROMA NOTIZIE – Tiago Pinto dimostra la sua attenzione al mercato dei talenti in erba e, dopo la ristrutturazione del settore giovanile della Roma, con l’ingresso di Vergine come nuovo responsabile, in questi giorni è in prova a Trigoria Joao Pedro Pinto Goncalinho.

Si tratta di un centrocampista classe 2005 che milita nella Nazionale Under 16 del Portogallo. Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, nell’ultima stagione è stato tesserato dal Belenenses.

Il giocatore tenterà di convincere la Roma a tesserarlo, e sembrano esserci ottime possibilità che questo accada.