Pellegrini, sirene inglesi: Fonseca vuole portarlo al Tottenham. Ma la Roma…

NOTIZIE AS ROMA – Tentazione Premier per Lorenzo Pellegrini. Sia Liverpool che Tottenham, dietro espressa richiesta di Paulo Fonseca, sembrano pronte a farsi avanti con il giocatore, che può liberarsi tramite clausola rescissoria fissata a 30 milioni.

Lo scrivono oggi sia la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) che La Repubblica (F. Ferrazza). L’impressione è che la Roma abbia due sensazioni forti: il giocatore non andrebbe mai via a parametro zero il prossimo anno, ma non andrebbe via neppure sfruttando la clausola da 30 milioni che ha sul contratto e che i giallorossi vorrebbero togliere non appena si riformulerà il nuovo contratto.

Da Trigoria i Friedkin hanno più volte fatto trapelare di considerare Pellegrini il futuro del club, con il ragazzo disposto a levare la clausola nel prossimo contratto, ma intenzionato ad arrivare un ingaggio che si aggiri intorno ai 3-4 milioni netti a stagione (3 secondo la Gazzetta, addirittura 4,5 secondo La Repubblica) per quattro anni (attualmente ne percepisce 2,3).

Mourinho lo considera un giocatore importante e le intenzioni di tutte le parti sembrano convergere verso un rinnovo che non vada troppo per le lunghe, regalando così stabilità alla squadra e all’ambiente intero.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica