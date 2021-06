Roma, un ritiro portoghese per Mourinho: sopralluoghi nell’Algarve e a Lisbona

NOTIZIE ROMA CALCIO – Arrivano novità dai quotidiani oggi in edicola sul prossimo ritiro estivo della Roma, che comincerà a Trigoria, ma la cui seconda parte si svolgerà con ogni probabilità all’estero.

Secondo la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), in “pole” ci sarebbero Austria o Germania, anche se sono stati proposte alla Roma anche località svizzere. La prima parte del lavoro comunque sarà fatta al Fulvio Bernardini, e il 25 luglio si potrebbe giocare la prima amichevole all’Olimpico.

Di diverso avviso Il Tempo (A. Austini), che invece punta forte sul Portogallo: la Roma nei giorni scorsi avrebbe fatto un sopralluogo in un paio di strutture che potrebbero ospitare gli allenamenti, una nell’Algarve, l’altra vicino Lisbona, entrambe funzionali a giocare 2-3 amichevoli con club di livello.

In piedi ancora altre ipotesi tra cui Austria e Riscone, ma l’opzione portoghese sembra la preferita. Per far sentire subito Mourinho a casa.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport