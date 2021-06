Costanzo: “Roma avrà un nuovo stadio. Conosco la burocrazia, spero che non ci voglia troppo tempo”

NOTIZIE AS ROMA – Maurizio Costanzo, nuovo consulente per la comunicazione in casa giallorossa, sulla sua rubrica consueta sul quotidiano “Il Tempo“, ha parlato anche dello Stadio della Roma:

“Mi fa piacere apprendere che Roma avrà un nuovo stadio. E’ pur sempre la Capitale d’Italia e di stadi capienti ne deve avere più di uno. L’entusiasmo dei tifosi in occasione di Italia-Turchia per essere potuti tornare all’Olimpico, la dice lunga della voglia di stare in uno stadio a tifare i colori preferiti.

Conosco la burocrazia e mi auguro perciò che non passi troppo tempo per il nuovo stadio della Roma. Devo riconoscere all’Amministrazione Raggi che, sollecitata, ha fatto un buon lavoro”.

Fonte: Il Tempo