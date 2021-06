Gollini sorpassa Rui Patricio: la Roma offre 15 milioni all’Atalanta, c’è l’ok del portiere

AS ROMA NEWS – Colpo di scena in casa Roma sul fronte portieri: Tiago Pinto sembra aver messo in stand-by la pista Rui Patricio (che ieri non ha brillato all’esordio con la maglia del Portogallo) per tuffarsi su Pierluigi Gollini.

Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), che parla di una prima offerta fatta dalla Roma all’Atalanta: 15 milioni di euro. Una proposta che non ha accontentato le richieste dei bergamaschi, che pretendono 20 milioni per il portiere 26enne, ma con bonus e un pagamento rateizzato in tre anni si può trovare la quadra.

Da Bergamo fanno sapere che Gollini accetterebbe senza problemi il trasferimento, i rapporti con Gasperini si sono deteriorati e i nerazzurri puntano su Musso od Ospina. Ad alzare il pressing su Gollini ci sono anche tre amici, ovvero Mancini, Cristante e Spinazzola, tutti ex Atalanta e grandi amici del portiere.

Al momento la Roma si tiene le mani libere, perché Rui Patricio a 33 anni rappresenta un usato sicuro, ma si studiano profili più giovani. Qualsiasi trattativa sarà da affiancare con le cessioni. L’ottima prova di Olsen contro la Spagna ha riacceso i fari sullo svedese e ha fatto lievitare le chance di poterlo cedere a buon prezzo. A Trigoria ora sperano addirittura in una plusvalenza.

Fonte: Gazzetta dello Sport