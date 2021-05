Roma, stop all’adeguamento contrattuale di Villar

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nessun adeguamento contrattuale, almeno per il momento, per Gonzalo Villar. Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti).

Nei giorni scorsi Tiago Pinto ha incontrato a Trigoria l’agente del centrocampista spagnolo: si è trattato però di un normale confronto di fine stagione, per fare il punto della situazione anche in vista dell’arrivo di Mourinho che deve ancora valutare l’intera rosa giallorossa.

Durante la chiacchierata non si è parlato di rinnovo – l’attuale accordo scade nel 2024 – un nuovo contratto è un tema che verrà affrontato più avanti. Lo spagnolo intanto è stato convocato dalla selezione iberica per la fase finale dell’Europeo Under 21.

Fonte: Il Tempo