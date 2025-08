Roma su Fabio Silva: l’attaccante vuole i giallorossi, il Wolverhampton chiede 15 milioni

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Ferguson, la Roma è ancora a caccia di rinforzi in attacco. Il prossimo obiettivo della dirigenza giallorossa è un calciatore capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, e il nome in cima alla lista al momento è quello di Fabio Silva.

Classe 2002, reduce da una stagione positiva in prestito al Las Palmas (10 gol e 3 assist in 25 presenze complessive), il portoghese è rientrato al Wolverhampton ma non rientra nei piani tecnici. Ecco perché il suo agente Carlos Oliveira è al lavoro per trovargli una nuova destinazione: tra le ipotesi più concrete c’è proprio la Roma, che ha già manifestato il proprio gradimento per il giocatore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra l’entourage di Silva e il direttore sportivo Massara. Il contratto del calciatore scade a giugno 2026, ma i Wolves sono pronti ad ascoltare offerte. La richiesta è di 15 milioni di euro, una cifra che la Roma vorrebbe aggirare proponendo un prestito con obbligo di riscatto. Una formula gradita al giocatore, che ha già dato il suo ok al trasferimento, ma che dovrà convincere anche il club inglese.

Sull’attaccante c’è concorrenza: l’Eintracht Francoforte, fresco di cessione multimilionaria di Ekitike al Liverpool, è pronto a investire immediatamente. Attenzione anche al Borussia Dortmund, che segue da tempo il profilo.

Fonte: Corriere dello Sport