Gasp blinda Dybala: non è in vendita, niente Benfica

Niente offerte, e nessun dubbio: Paulo Dybala resta alla Roma. Dopo le voci di ieri che parlavano di un interesse concreto del Benfica per l’attaccante argentino, arriva una smentita chiara e decisa da Trigoria.

La Joya è considerata un punto fermo del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, che fin dal primo giorno ha espresso grande fiducia nel numero 21 giallorosso. E anche la società, a differenza di quanto accaduto la scorsa estate, non ha alcuna intenzione di ascoltare proposte per lui.

Un anno fa la storia era ben diversa. Dybala era davvero a un passo dall’Al-Qadsiah, con un’offerta monstre che lo aveva messo in forte dubbio. Ma oggi lo scenario è cambiato radicalmente: l’argentino si sente al centro della Roma che verrà, ha instaurato un rapporto immediato con il nuovo tecnico e ha ricevuto segnali inequivocabili anche dal club, che non ha mai messo in discussione la sua permanenza.

Le indiscrezioni sul Benfica, quindi, non trovano riscontri. Il club lusitano non ha presentato alcuna offerta ufficiale e non sono stati avviati contatti concreti né con la Roma né con l’entourage del giocatore, che da parte sua è sereno e concentrato sulla nuova stagione.

La conferma arriva anche dal campo. Ieri, nella vittoria per 3-0 contro il Cannes, Dybala non è sceso in campo ma è rimasto in panchina al fianco di Lorenzo Pellegrini, anch’egli a riposo. Entrambi hanno incitato la squadra per tutta la durata della gara e, al termine, la Joya si è alzata per salutare il pubblico presente a Trigoria, tra sorrisi e applausi. Un altro piccolo segnale di continuità, in attesa che il campo torni a parlare sul serio.

Fonte: La Repubblica