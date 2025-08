Roma, c’è Enciso tra Echeverri e Fabio Silva

Fase di stallo nel mercato della Roma, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero. Massara – ieri presente al Tre Fontane – è al lavoro da tre giorni per definire l’acquisto di Ghilardi e averlo con sé per il ritiro in Inghilterra. Ma le operazioni in difesa non finiranno con l’arrivo del centrale dell’Under 21.

Occhi su Cresswell e Djiku. Restano in uscita Hermoso (nonostante l’ottimo precampionato fino a questo momento) e Kumbulla. Per il secondo la Roma apre anche al prestito. Non si sblocca ancora l’operazione Echeverri. L’argentino resta il favorito di Gasperini e ha dato priorità alla Roma. Il City, però, vorrebbe girarlo in prestito secco al Girona mentre Massara conti a chiedere l’inserimento del diritto di riscatto.

L’alternativa resta Fabio Silva del Wolverhampton e nei prossimi giorni il club giallorosso potrebbe accelerare in caso di un altro ‘no’ del Manchester City all’opzione d’acquisto. La Roma ha come obiettivo quello di rinforzare il pacchetto offensivo e Gasp ha indicato anche un altro nome, sempre in Premier League. Si tratta di Enciso, trequartista del Brighton. Il 21enne paraguaiano è tornato dopo il prestito all’ Ipswich Town e può già ripartire. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni, ma ha il contratto in scadenza nel 2026 e i giallorossi potrebbero avere uno sconto sul prezzo.

Verso l’addio Solbakken che è ad un passo dal Nordsiælland. Anche Cherubini farà spazio in avanti, nei prossimi giorni è prevista la chiusura della trattativa con la Sampdoria. Resta in bilico Artem Dovbyk, È stato offerto nei giorni scorsi a diversi club in Italia e in Europa. Milan e Juventus restano alla finestra, ma per il momento non hanno affondato il colpo. Piace anche a Leeds, West Ham e Besiktas. Alta la valutazione della Roma: circa 40 milioni di euro. Ma per non registrare una minusvalenza ne basterebbero poco più di 25.

