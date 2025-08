“ON AIR!” – PIACENTINI: “Fastidiosi i brusii su Dovbyk”, PES: “Se Gasp non è convinto, meglio scegliere altre strade”, CORSI: “Anche Ferguson ha sbagliato, ma viene elogiato a prescindere”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri Gasperini, se possiamo definirle così, ha fatto giocare le seconde linee, i calciatori che stanno indietro. Hermoso sta crescendo, non tanto per la prestazione, ma per l’atteggiamento in campo: il fatto di aver svolto tutta la preparazione è qualcosa di importante, l’anno scorso non l’aveva fatta. Speriamo, perchè sarebbe a tutti gli effetti un nuovo acquisto, che sarebbe un buon punto di partenza…Su Dovbyk, è un po’ fastidioso il brusio della gente…siamo in una fase che può tagliare le gambe ai giocatori se non hanno la personalità di affrontare queste cose qui…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Non mi aspettavo chissà cosa dalla partita di ieri, era poco più di un allenamento dopo una settimana di duro lavoro e a un giorno e mezzo da una partita in trasferta. Secondo me è stata proprio gestita così… Mi domando se Gasperini riuscirà a togliere dalla pelle di Konè quell’aria da cazzeggio in qualche giocata…ogni tanto si concede delle scelte un po’ naif… Dovbyk? A molti infastidisce il fatto che sia così moscio, che dia l’impressione di non volerci credere…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Cannes è una squadra che gioca nella Serie D francese, e devo dire che mi ha stupito…mi è sembrata più di Serie C, o addirittura Serie B, tanto di cappello… La Roma non è riuscita a pressare alto, perchè loro uscivano bene palla al piede. La cosa che mi lascia perplesso è che quando la Roma ha palla e deve costruire, non ha meccanismi ben oliati, non si sa cosa farci col pallone. Ma Gasp ha bisogno di tempo. Sui singoli non posso esimermi dal dire quello che ho visto: Dovbyk ha giocato male, ma non capisco perchè questo odio, ho sentito addirittura i fischi per uno stop sbagliato. Ferguson, che ha sbagliato anche lui, invece viene elogiato a prescindere. Hermoso mi ha stupito, se lo mangia il campo. El Aynaoui? Ragazzi, non voglio andarci pesante perchè sarebbe stupido…si vede che è valido da come tocca il pallone, ma sbaglia qualche passaggio di troppo…diciamo che sta facendo parecchia fatica. Non mi sta convincendo per niente…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ferguson ha una cattiveria e una voglia di imporsi diversa di Dovbyk, all’ucraino gli manca un po’ di cattiveria. Secondo me con quel fisico potrebbe fare grandi cose. E’ uno dei giocatori che ci dà sensazioni differenti: fa gol pesanti, ma ti dà spesso l’impressione di non essere pericoloso. Gasperini su questo dovrà dirci la verità, se ci vede o no delle potenzialità, perchè se non è convinto è meglio scegliere altre strade…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ghilardi è il quinto acquisto che va in un senso, la cosa che più mi conforta di questa campagna acquisti è l’idea che c’è dietro: dare una bella botta all’età media e si sono presi tutti ragazzi, il più anziano è El Aynaoui che è un 2001…ed è stato già bocciato, e non si sa perchè. Mi piace l’idea che c’è dietro la Roma che si sta costruendo, nelle prossime tre sessioni verrà ribaltata completamente, resterà poco della vecchia guardia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io a inizio stagione ero disastroso, così come le partite amichevoli che giocavo, ma i miei allenatori lo sapevano. Soulè con Gasperini? Bisogna cercare di capire dove può essere collocato, un investimento del genere va valorizzato. L’allenatore starà valutando, cercando di capire che ruolo può avere nella squadra. Io spero che possa diventare protagonista. Su una serie di calciatori qualche dubbio ce lo portiamo dietro, il tempo ci dirà se ci siamo sbagliati o no….”

