Roma, tentazione Freuler: se non rinnova con l’Atalanta…

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Un’idea tutta nuova per il centrocampo giallorosso, a caccia di rinforzi in vista di gennaio, viene rivelata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il giocatore finito nei radar della Roma è Remo Freuler, 29 anni, mediano dell’Atalanta e della nazionale svizzera il cui valore di mercato è continuamente cresciuto in questi anni grazie alle convincenti prestazioni fornite sotto la guida di Gasperini.

Il centrocampista, capace di abbinare qualità a quantità, è in scadenza di contratto a giugno 2022: qualora Freuler decidesse di non rinnovare con l’Atalanta per provare un’esperienza nuova, la Roma sarebbe pronta a farsi avanti e tentare il colpo già da gennaio.

Gli altri nomi per la mediana sono quelli di Denis Zakaria e Florian Grillitsch dell’Hoffenheim, anche lui in scadenza a giugno. Ieri si è tornati a parlare anche di Granit Xhaka, ma la sua candidatura resta al momento defilata.

Fonte: Corriere dello Sport