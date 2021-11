Kumbulla ko, Vina e Calafiori preoccupano: Roma in emergenza col Genoa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una Roma in emergenza difesa contro il Genoa alla ripresa del campionato. A complicare i piani di Mourinho ci si è messo l’infortunio di Kumbulla con la nazionale albanese.

Il tecnico portoghese infatti pensava di riproporre la difesa a tre anche a Marassi, ma il problema muscolare del giovane difensore giallorosso durante Inghilterra-Albania rende complicato giocare con quel modulo per mancanza di centrali: con Smalling ancora out, a Mou restano solo Ibanez e Mancini.

I problemi però non finiscono qui: a sinistra sembra continuare l’emergenza terzini. Restano in forte dubbio sia Matias Vina che Riccardo Calafiori, i cui recuperi per domenica appaiono piuttosto complicati.

Se così fosse Mou sarebbe costretto a mandare in campo un Primavera (Tripi?) come terzino adattato in una difesa a quattro, oppure confermare il 3-4-1-2 con Cristante abbassato tra i centrali e l’inserimento di uno tra Villar, Darboe e Diawara al fianco di Veretout.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport