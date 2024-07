ROMA-TOLOSA 0-1: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminato da pochi minuti il terzo test amichevole di questo precampionato della Roma, giocato questo pomeriggio tra le mura di Trigoria contro i francesi del Tolosa.

I giallorossi vengono battuti per uno a zero dal gol di Gboho realizzato a metà del primo tempo. La squadra di De Rossi si sveglia solo nel finale, ma il palo ferma Smalling.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole.

TOP DEL MATCH

Svilar – Sempre reattivo tra i pali, compie un paio di belle parate su conclusioni ravvicinate.

Il quarto d’ora finale – Di tutta la partita sono da salvare solo gli ultimi quindici minuti quando in campo scendono tutti i ragazzini.

L’ultima (si spera) prima dei rinforzi – Quella di oggi dovrebbe essere l’ultima partita di una Roma che, si spera, dalla prossima amichevole sarà molto diversa tra rientri dei nazionali e nuovi acquisti.

FLOP DEL MATCH

Il gran caldo – Giocare sotto al sole di luglio con oltre 35 gradi non è facile per nessuno, nemmeno per ragazzi di 20-25 anni ben allenati.

Il primo tempo – Più soporifero di un film cinese non sottotitolato.

Zero tiri in porta per oltre 85 minuti – La Roma non ha mai tirato nello specchio della porta fino al minuto 86 di gioco. Un dato preoccupante da non sottovalutare.

I nuovi acquisti – Male Sangarè: immaturo tatticamente, tecnicamente e fisicamente. Ma oggi non brilla neanche Angelino dall’altra parte. Deludente Le Fee, inconsistente Baldanzi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

