Roma, torna l’incubo infortuni: le cause dietro i nuovi ko dei giallorossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Trigoria è di nuovo in allarme. Colpa della sfilza di infortuni che si sta nuovamente abbattendo sopra la Roma dopo una stagione, la prima di Mourinho, relativamente tranquilla.

Tra allenamenti, amichevoli e le prime sei gare stagionali, a referto ci sono già sette infortuni di diversa origine e gravità. Un spiacevole novità da quando lo Special One allena la Roma: Mou, insieme al suo collaboratore Carlos Lalin, aveva rivoluzionato il lavoro settimanale, puntando sulla prevenzione degli infortuni e snellendo il carico di esercizi in palestra.

Quest’anno non è cambiato nulla nello staff, l’approccio al lavoro è sempre lo stesso e i giocatori seguono con fiducia le indicazioni. In molti continuano ad avere un preparatore privato che, però, è limitato nelle funzioni proprio per evitare sovrapposizioni con il programma ufficiale.

C’è però qualcosa di diverso nel lavoro del prepatore Rapetti: lo scorso anno era pensata a lungo raggio, quest’anno con il Mondiale che comincerà il 20 novembre e con lo stop alle partite il 13, è stata impostata per avere una partenza sprint.

Non solo, c’è poi anche un aspetto mentale da considerare. Lo ha sottolineato nel post-Razgrad anche Pellegrini alludendo al fatto che servirebbe una maggiore concentrazione. In tal senso sono emblematiche le partite contro Juventus, Udinese e Ludogorets. La Roma, oltre ad aver palesato difficoltà a livello atletico, ha avuto un approccio tra il blando e lo svagato.

