Zaniolo prova il recupero, Camara gioca titolare. E Mou si riaffida a Abraham

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fuori Zalewski, dentro Camara. E forse Zaniolo. Nei lavori in corso a Trigoria, Mourinho sta valutando qualche novità nella squadra che giocherà domani sera a Empoli.

A sinistra giocherà Spinazzola, a meno che non ci sia a sorpresa il ritorno tra i titolari di Matias Vina. Incerta invece la titolarità a destra, con Karsdorp che resta in dubbio fino alla rifinitura di oggi. Ma la vera priorità è sistemare il centrocampo, per non essere obbligati ad accoppiare un’altra volta Cristante e Matic.

E Mady Camara, dopo i due spezzoni incoraggianti contro Udinese e Ludogorets, si prepara giocare la prima partita da titolare nella Roma. Due settimane di allenamenti con i nuovi compagni gli sono serviti per raggiungere una buona condizione atletica e per integrarsi nei meccanismi necessari. A restare fuori dovrebbe essere Cristante.

Sicuro è il rientro di Abraham, che ha smaltito la contusione alla spalla: Mou si riaffida all’inglese, ben sapendo che senza i suoi gol la squadra fatica parecchio a portare a casa punti.

Il grande punto interrogativo resta invece Nicolò Zaniolo che negli ultimi giorni si sta allenando con grande intensità per ritrovare il prima possibile un accettabile stato di forma. La spalla lussata è praticamente guarita. In base all’allenamento di rifinitura, stamattina, Mourinho (che oggi non parlerà in conferenza stampa) deciderà se utilizzarlo, magari a partita in corso.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo