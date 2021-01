Roma, torna Pedro. Occasione per Kumbulla, Mayoral e Cristante

NOTIZIE ROMA CALCIO – L’occasione giusta per dare una scossa immediata e ritrovare la retta via. Martedì sera allo Stadio Olimpico la Roma affronterà lo Spezia nella prima partita di Coppa Italia della stagione, con qualche fisiologico cambio nella formazione iniziale rispetto all’ultima gara.

I maggiori candidati per una maglia da titolare nel match degli ottavi sono Pedro, Borja Mayoral, Cristante e Kumbulla, rimasto in panchina nella sfida con la Lazio nonostante un lungo riscaldamento effettuato nel secondo tempo.

L’albanese potrebbe sostituire Ibanez, uscito con le ossa rotte dal derby, mentre Cristante si gioca la chance di agire nuovamente al centro della difesa, viste anche le condizioni fisiche precarie con cui ha giocato Smalling. Il terzo difensore sarà Mancini, squalificato poi in campionato.

In attacco la coppia spagnola Pedro-Mayoral scalpita per giocare dall’inizio per dare maggiore freschezza alla manovra offensiva.

Fonte: Il Tempo