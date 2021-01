Tensione a Trigoria: Friedkin infuriati, Fonseca nel ciclone

AS ROMA NEWS – La batosta presa nel derby non è andata giù ai tifosi della Roma, ma neanche a Dan e Ryan Friedkin, infuriati per il modo in cui la squadra ha perso la stracittadina contro la Lazio. A raccontarlo è l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza).

I proprietari, scrive il quotidiano, sono rimasti sconcertati per l’atteggiamento della squadra, delusi per la prestazione imbarazzante. Così il day after a Trigoria viene descritto come piuttosto teso, seppur i confronti andati in scena abbiano avuto toni pacati e di comprensione. I Friedkin hanno parlato a lungo con il general manager Tiago Pinto, che ha raccolto il malumore della proprietà nei confronti di tecnico e squadra.

Nessun processo, assicurano da Trigoria, ma i Friedkin esigono che la squadra non ripresenti mai più quel tipo di atteggiamenti, perché si può perdere, ma non disperdendo se stessi completamente. A costo di mettere in discussione la panchina, già appesa a un filo sottile, legato alla qualificazione alla Champions.

Fonte: La Repubblica