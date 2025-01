Roma tra Lucca e Mikautadze

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Abbandonata la pista Frattesi, che sembra destinata a riaccendersi solo in vista della prossima estate, la Roma ora si dedica agli ultimi due acquisti di questo mercato di gennaio guidato dal tandem Ghisolfi-Ranieri. In uscita ci sono Mario Hermoso e Eldor Shomurodov, difensore e attaccante che andranno rimpiazzati adeguatamente.

Per quanto riguarda il centravanti, ieri Pohjanpalo ha salutato commosso i tifosi del Venezia, pronto a trasferirsi al Palermo: al suo posto i lagunari hanno pronto l’uzebko di proprietà della Roma. Nelle prossime ore è attesa l’accelerata definitiva, con Shomurodov che deve dire sì al trasferimento alla corte di Di Francesco.

Al suo posto la Roma sembra pronta a spendere una fetta importante del suo budget per questo mercato invernale: Ranieri gradirebbe avere Lorenzo Lucca dell’Udinese, valutato 20-25 milioni dai friulani, sul quale c’è però anche l’interesse del Milan. Per abbassare il prezzo del cartellino si pensa all’inserimento nell’affare di un paio di giovani: all’Udinese piacciono Marin e Misitano.

Ghisolfi invece è tornato a battere la pista che porta a Georges Mikautadze, anche lui 24enne, ma attaccante completamente diverso per caratteristiche tecniche e fisiche a Lucca. Il Lione ha sparato alto, chiedendo addirittura 30 milioni per l’ex Metz, che quest’anno in stagione ha segnato 8 gol tra campionato ed Europa League. Sullo sfondo Beto dell’Everton, ormai diventato il piano C dei giallorossi.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Il Messaggero / Leggo / Corsport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!