Ghisolfi in bilico: difficile la sua conferma. I Friedkin già a caccia di un profilo “tough”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ultima settimana di mercato per Florent Ghisolfi nella quale il direttore sportivo francese proverà ad accontentare le richieste di Claudio Ranieri. Poi per lui sarà il momento delle risposte. I Friedkin infatti stanno osservando il suo lavoro in questa sessione di mercato dopo gli errori commessi in estate.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric), la sua conferma da parte della proprietà americana alla guida della direzione sportiva appare molto difficile. Già da settimane sono partiti i primi sondaggi per individuare il nuovo ds che dovrà occuparsi della Roma della prossima stagione.

Tra gli addetti ai lavori si parla di un obiettivo “tough” per i Friedkin. Un profilo di alto livello che conosca alla perfezione il mercato italiano, e le sue dinamiche, ma che abbia un’attenzione speciale per i giovani calciatori. Da sempre il focus principale della proprietà americana. Il grande obiettivo resta Giovanni Sartori, nonostante il muro alzato dal Bologna per il proprio dirigente.

Fonte: La Repubblica

