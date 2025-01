“ON AIR!” – CARINA: “Stiamo assistendo al replay di quanto successo in estate”, ROSSI: “Situazione desolante, sto rimpiangendo Petrachi”, PES: “Il mercato sarà deciso dopo la partita di giovedì”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ho letto che la Roma avrebbe sondato Casemiro, peccato che guadagni 14 milioni di euro netti l’anno…ma sondato Casemiro cosa? Forse per comprarsi la Roma… Mi sembra una cosa non da Di Marzio… Ranieri pensava di avere già in tasca l’allenatore dell’anno prossimo e di fare il mercato anche in base alle sue volontà, che come percorso sarebbe stato molto intelligente. Il problema è che l’allenatore ancora non lo hanno fatto, e per questo si è incupito. E’ inutile fare investimenti adesso se non sai se quel giocatore andrà bene o no al prossimo allenatore, perchè poi rischi di darteli sui denti… Stiamo diventando una barzelletta, la situazione sta diventando patetica: siamo al 28 gennaio e non siamo ancora riusciti a trovare un sostituto di Shomurodov…Io sto rimpiangendo Petrachi…ma vi rendete conto in che condizioni versa la Roma? E’ una desolazione totale…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Oggi è il 28 gennaio, e stiamo ancora così… C’è poco da avere fiducia. Ma in mano a chi è affidata questa ricostruzione? Se siamo in mano a Ghisolfi, che è l’artefice di questo disastro in cui ci troviamo, siamo messi molto male. Per cui sarei un tantinello preoccupato… Ma perchè Ancelotti o Gasperini dovrebbero venire ad allenare la Roma, in un club dove non c’è un minimo di prospettiva, di idea… Casemiro? Sarebbe l’ennesima operazione schizofrenica, non dettata da nessuna linea o idea…sarebbe come passare al mercato e dire: “Che c’è oggi di buono? I broccoletti? Buoni, intanto prendili e poi vediamo che farci…“. Mi sembrerebbe proprio una cosa fuori dal contesto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Allucinante che al 28 gennaio siamo ancora senza vice Dovbyk, ma ancora più allucinante leggere che i Friedkin hanno stanziato un budget di 15 milioni per l’attaccante. Ma allora è finita la storia. Stiamo proprio a pezzi…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ranieri ha resettato in modalità coppa. Pensa se vincessi la Coppa Italia come ti cambierebbe la stagione… Ma se è bastata la vittoria di Udine per dire già che c’è una Roma oltre Dybala, che abbiamo già le alternative, non andiamo da nessuna parte… C’è una confusione generale dentro la Roma che porta a vivere alla giornata…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per Hermoso mi stupisce molto la formula del prestito, secondo me la Roma sta cercando di inserire un obbligo di riscatto, altrimenti sarebbe strano. Al di là della brutta esperienza qui, Hermoso è un calciatore rivendibile. Ho la sensazione che il mercato si sbloccherà negli ultimi giorni, soprattutto dopo la gara di Europa League. Della serie: prima vedo se andrò avanti in coppa, e poi ricalibro le scelte sul mercato…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma come al solito è in ritardo sul mercato, perchè deve fare ancora cose importanti. Non deve prendere un rincalzo per la rosa, ma deve prendere un attaccante che sia sullo stesso livello di Dovbyk, e un centrale difensivo all’altezza dei titolari. Qua servono due titolari. E al momento mi sembra si brancoli nel buio…vediamo che succederà nei prossimi giorni, ma siamo in notevolissimo ritardo…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma lo sapeva da quattro mesi che doveva prendere un vice Dovbyk a gennaio, e ora siamo a sei giorni dalla fine del mercato e continuiamo con la fiera delle occasioni…Stiamo assistendo al replay di quello che è successo questa estate: si valutano profili completamente diversi tra loro con costi importanti. E’ come se io dovessi comprare un paio di pantaloni, entro in un negozio, e comincio a guardare le camicie e i gilet perchè i pantaloni costano troppo…e non va bene. Tu hai avuto 4 mesi per individuare il vice Dovbyk…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve giocare al massimo e provare a vincere la partita di giovedì. Sul mercato non so veramente dire quale sia l’obiettivo, e non escludo nemmeno che rimangano come sono. Perchè andare a fare dentro uno e fuori l’altro mi sembra sempre più complicato…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il vice Dovbyk? Ma è giusto che la Roma faccia un investimento del genere a gennaio? Gli investimenti grandi si fanno a giugno, mai a gennaio. Io dico che dopo aver preso il terzino destro, si resterà così…”

Redazione Giallorossi.net

