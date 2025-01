Calciomercato Roma, Casemiro apre al trasferimento in giallorosso. Lo United disposto al prestito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il nome di Casemiro, centrocampista brasiliano ex Real Madrid, sta infiammando le ultime ore di mercato della Roma. Nella serata di ieri Gianluca Di Marzio aveva raccontato come il club giallorosso abbia valutato il suo profilo in caso di partenza di Leandro Paredes, sempre nel mirino del Boca.

Oggi arrivano conferme anche da Sky Sport UK: il giocatore, attualmente al Manchester United, si è detto disponibile al trasferimento in giallorosso. Il club inglese vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma sa bene quanto sia complicato riuscire a farlo con questo tipo di formula, e per questo sta aprendo anche a un addio in prestito.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!