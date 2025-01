Calciomercato Roma: Hermoso al Bayer Leverkusen, è tutto fatto. Trasferimento in prestito, stipendio coperto dai tedeschi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il trasferimento di Mario Hermoso dalla Roma al Bayer Leverkusen è cosa fatta. Ne dà notizia Fabrizio Romano in questi minuti con un tweet su X. La trattativa tra i due club era iniziata giorni fa e nelle ultime ore ha trovato la via giusta per la fumata bianca.

Il difensore centrale spagnolo si unisce al club di Xabi Alonso con la formula del prestito. Lo stipendio del calciatore sarà coperto dai tedeschi. Accordo raggiunto con la Roma: Mario Hermoso lascia Trigoria e comincia la sua nuova avventura in Bundesliga, con i giallorossi che sperano in sei mesi decisamente migliori del centrale mancino con la maglia del Bayer.

🚨🔴⚫️ Mario Hermoso to Bayer Leverkusen, here we go!

Loan move until June with salary covered for the Spanish centre back, wanted by Xabi Alonso.

Medical set to be booked and verbal agreement in place, documents to be checked soon.

Exclusive story, confirmed. ✅ pic.twitter.com/ZY2VXxHobW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025