ULTIME DA TRIGORIA – Shomurodov in gruppo, out Hermoso. Esercitazione sui tiri in porta (VIDEO)

AS ROMA NEWS – A due giorni dall’ultima e decisiva partita della fase uno dell’Europa League, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della gara contro i tedeschi dell’Eintracth Francoforte.

Era regolarmente in gruppo Eldor Shomurodov, dato per vicinissimo al trasferimento al Venezia: molto probabilmente la sua cessione sarà rimandata a dopo la partita di coppa per permettere a mister Ranieri di avere un attaccante in più a disposizione. Assente invece Mario Hermoso, destinato al Bayer Leverkusen.

Per la squadra esercitazioni tattiche e sui tiri in porta. Qui sotto il tweet della Roma con le immagini della seduta odierna e la vittoria del team dello stesso Shomurodov nella sfida avvenuta oggi a Trigoria.

