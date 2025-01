CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 28 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:55 – HERMOSO AL BAYER, E’ FATTA – Mario Hermoso (29) si trasferisce al Bayer Leverkusen: accordo raggiunto con la Roma in prestito…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:30 – IL VENEZIA VUOLE CHIUDERE OGGI PER SHOMURODOV – Contatti continui tra il Venezia e la Roma per chiudere Shomurodov (29) nella giornata di oggi. Si aspetta l’ok finale dei giallorossi. Lo scrive Gianluca Di Marzio su X in questi minuti.

Ore 11:20 – CONFERME SU CASEMIRO – La Roma era (e resta) un’ipotesi per Casemiro (33). Il brasiliano è in uscita dal Manchester United. Dopo i primi contatti degli scorsi giorni, la situazione si è fermata coi giallorossi che non fanno uscire Leandro Paredes. Da parte di Casemiro apertura all’addio allo United e a un futuro a Roma, da capire se ci sarà una nuova accelerata nel finale di mercato. Lo scrive Marco Conterio di Tuttomercatoweb.com

Ore 10:00 – OFFERTO ANDRE’ SILVA – La Roma è alla ricerca di un attaccante e nelle ultime ore è stato offerto Andrè Silva (29), attualmente al Lipsia. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – SHOMURODOV VIA DOPO L’EINTRACHT – La cessione di Eldor Shomurodov (29) sarà concretizzata solo dopo la partita di Europa League contro l’Eintracht. Ranieri infatti vuole contare su un vice Dovbyk per l’ultima e decisiva gara di coppa. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – L’UDINESE CHIEDE MARIN E MISITANO – Roma e Udinese stanno dialogando per Lorenzo Lucca (24). I friulani potrebbero abbassare le loro richieste per il centravanti nel caso in cui venissero inseriti dei giovani graditi nell’affare: ai bianconeri piacciono Renato Marin (18) e Giulio Misitano (19). (Leggo)

Ore 8:00 – HERMOSO AL BAYER IN PRESTITO, CI SIAMO – Mario Hermoso (29) e il Bayer Leverkusen sono vicinissimi: lo spagnolo sta per trasferirsi in prestito ai tedeschi, l’accordo con la Roma sul pagamento dello stipendio è vicinissimo. Lo riferisce Fabrizio Romano su X.

Ore 7:20 – IDEA CASEMIRO SE PARTE PAREDES – Resta incerto il futuro, anche a breve termine, di Leandro Paredes (30) che aspetta un’offerta del Boca. La Roma, tra le alternative all’argentino, ha pensato anche al brasiliano Casemiro (33), oggi al Manchester United. (Sky Sport)

Ore 7:00 – SONDAGGIO PER MIKAUTADZE – Florent Ghisoilfi è tornato a battere la pista Mikautadze (24) sondando l’attaccante franco-georgiano con il Lione: la richiesta è di 30 milioni di euro. (Gianlucadimarzio.com)

IN AGGIORNAMENTO…

