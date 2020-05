Roma, tulipani sfioriti: ora anche Kluivert rischia di salutare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Strootman a parte, la Roma e l’Olanda non si erano mai piaciuti molto prima d’ora. Il primo acquisto “orange” era stato Martin Stekelenburg arrivato nel 2011 e che nella Capitale non ha di certo lasciato un bel ricordo. Pagato complessivamente 7,8 milioni di euro, praticamente sordo all’orecchio destro, il portierone olandese, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), ebbe subito un rendimento ondivago.

Con Strootman invece Sabatini fece il colpaccio, ma la sfortuna si accanì sul fortissimo centrocampista dell’Olanda che finì per salutare Roma per passare al Marsiglia di Rudi Garcia. Emanuelson e Karsdorp non sono di certo riusciti a fare la storia delle corsie laterali dei giallorossi, mentre una storia a parte potrebbe disegnarla Justin Kluivert, che a 21 anni ha ancora parecchio da dimostrare nella Roma.

Peccato però che l’attaccante olandese, scrive il quotidiano sportivo, potrebbe anche essere sacrificato presto sull’altare delle plusvalenze. Kluivert è tra i calciatori che potrebbero avere più mercato, e Raiola si sta già muovendo. A Petrachi l’ultima parola. Ma se dovesse Justin dovesse salutare, il profumo dei tulipani a Trigoria sparirebbe del tutto.

Fonte: Gazzetta dello Sport